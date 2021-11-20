TDP Genel Başkan Yardımcıları Akgün ve Beykoz, gazetecilerle buluştu

BOLU (AA) - Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Bolu'yu ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Akgün ve Maksut Beykoz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Alpağutbey Mahallesi'nde bir kafeteryada düzenlenen basın toplantısında konuşan Akgün, kadınlara şiddet, atanamayan öğretmenler, ekonomi ve deprem konularında değerlendirmelerde bulundu.

Her hafta farklı kadın cinayetinin yaşandığına dikkati çeken Akgün, "Kadın cinayetleri maalesef artarak devam etmekte. Kadını koruyan yasalar maalesef etkili değil. İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girsin. Bu sözleşme mutlaka gözden geçirilmeli ve yürürlüğe girmelidir." dedi.

Akgün, Türkiye'de atanamayan öğretmen sayısının çok fazla olduğuna işaret ederek iktidara gelmeleri halinde tüm öğretmenlerin atamasını 1 yıl içinde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Son günlerde yaşanan depremlere de değinen Akgün, "Maalesef ki ülkemizde deprem gerçeği var. 1999 Düzce depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Bu sürede iktidarda ve muhalefette olan partiler ne yazık ki deprem için bir çözüm üretmediler. TDP iktidarında ilk hedefimiz, bununla alakalı Deprem ve Afet Bakanlığı kurmak. Ayrıca, Engelliler Bakanlığı kuracağız ve engelliler için yeni iş sahaları açacağız." diye konuştu.

Akgün, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasını sorması üzerine, "Siyasette helalleşme olmaz çünkü helalleşme iki kişi arasındadır ancak siz siyasetçiyseniz üzerinizde bir sürü yurttaşımızın sorumluluğu ve emeği vardır. O yüzden ben çok doğru bir yaklaşım olarak helalleşmeyi uygun bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"212 sayılı yasayı yeniden hayata geçireceğiz"

TDP Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz da Türkiye'de adım atmadıkları, gezmedikleri hiçbir yer kalmadığını belirterek her ilde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorunları üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

En çok önem verdikleri konunun, basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı Kanun" olduğunu vurgulayan Beykoz, "TDP olarak 212 sayılı yasayı yeniden ele aldık ve çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Fahrettin Altun ile görüşme yaptım. Bu çalışmamızla ilgili bizden bilgi istedi, kendisine sundum. Tahmin ediyorum ki, tüm siyasi partilerle hareket edeceğiz ve 212 sayılı yasayı yeniden hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.