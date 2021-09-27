TDP Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ettiklerini açıkladı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TDP Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ettiklerini açıkladı Açıklaması

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Politika
TDP Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ettiklerini açıkladı Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ederek Memleket Partisine geçtiklerini duyurdu.

ERZURUM (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ederek Memleket Partisine geçtiklerini duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendileri için memleketin önemli olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte kendimize daha yakın gördüğümüz, kısa sürede kurulmasına rağmen ülkemizde en etkili siyaseti yapacağına inandığımız Memleket Partisi saflarında yerimizi alacağız. Değer önemli, değersizlik değil." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi İl Başkanı Serhatcan Eş, AA muhabirine, partilerinde her şeyden önce insana değer verildiğini ve saygı duyulduğunu söyledi.

Siyasetlerinin insan ve adalet odaklı olduğunu dile getiren Eş, şunları kaydetti:

"TDP Erzurum İl Başkanlığını yürüten Kamil Çelik Beyefendi, sosyal medyadan bir açıklama yaparak kendisi, il yönetimi ve ilçe başkanlarıyla istifa ettiklerini belirtmişler. Partimize duydukları sempatiyi de açıklamalarında belirten Sayın Çelik'in ve teşkilatının istifalarının ardından partimize geçme kararları bizi gururlandırmıştır. Memleket Partisi'nin bu kadar kısa sürede tabanda bu denli güven vermiş olması bizi mutlu eder. Biz de Memleket Partisi Erzurum İl Yönetimi olarak sayın Çelik ve teşkilatına 'Hoş geldiler' diyoruz. Omuz omuza Memleket Partisi'nde yürüyecek çok fazla yolumuz var."

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener
Magazin Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Mario Balotelli Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Zafer Kurugöl Mario Balotelli Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TDP Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ettiklerini açıkladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 00:41:02. #1.12#