TDP ekipleri bir ayda yüzlerce vatandaşla ulaştı, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı
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TDP ekipleri bir ayda yüzlerce vatandaşla ulaştı, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı

TDP ekipleri bir ayda yüzlerce vatandaşla ulaştı, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz bir ay içerisinde yaptıkları çalışmalarda yüzlerce vatandaşa ulaşarak çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz bir ay içerisinde yaptıkları çalışmalarda yüzlerce vatandaşa ulaşarak çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün genel faaliyet ve çalışmalarında öğrencilere yönelik 1 bilgilendirme, esnafa yönelik 1 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan vatandaş görüşmelerinde 687 bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuş, 1 sosyal etkinlik ve 7 suç mağduru vatandaşlara destek ziyareti yaptı.

Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, yardımsever vatandaşlarımız tarafından teslim edilen market alışveriş hediye kartı ve iaşe yardımları 127 engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahibine ulaştırılarak 102 sosyal yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi' kapsamında; ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza önceden teslim edilen ve ihtiyaç bulunmadığı bildirilen 2 akülü engelli aracı arızaları giderilerek ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırıldı.

Toplum Destekli Polislik çalışmaları kapsamında güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili kurumlara 15 metruk yapı bildiriminde bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kentte 113 kadın vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve kullanılması konusunda bilgilendirme çalışması yapılırken, hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda 31 işyeri ve konutta bilgilendirme çalışması yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 15 Nisan-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında bin 832 vatandaşa ulaşılmış, Genel Güvenlik ve Asayiş, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili bin 586 adet broşür, afiş, sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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