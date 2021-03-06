TDP'den vatandaşlara bilgilendirme
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TDP'den vatandaşlara bilgilendirme

06.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:33
TDP'den vatandaşlara bilgilendirme

Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

TDP ekiplerince, Halk Eğitim Merkezinde bulunan hoca ve kursiyerlere, halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile hırsızlık, telefon ve internet dolandırıcılığı, 155 Polis İmdat hattının etkin kullanımı, korona virüs, sosyal mesafe, maske ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı konularında bilgilendirme yapılarak katılımcılara broşür dağıtıldı.

TDP ekiplerince ayrıca halkın yoğun olduğu işlek caddelere, okullara ve muhtarlıklara siber suçlarla alakalı SİBERAY ile ilgili bilgilendirici afişler asılarak içerisinde gıda malzemeleri bulunan yardım paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. - ERZİNCAN

TDP'den vatandaşlara bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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