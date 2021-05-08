TDP Başkanı Sarıgül'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
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TDP Başkanı Sarıgül'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması

TDP Başkanı Sarıgül'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Sarıgül, partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Fahri Yıldız ve partililer tarafından il binası önünde karşılanan Sarıgül, makamda partililerle bir müddet sohbet etti.

Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısına değinerek bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti. İbadet yapan insanların üzerine ateş açmanın hiçbir şekilde açıklanabilir bir davranış olmadığını belirten Sarıgül, "İsrail polisinin bu mübarek günde yaptığı böylesine bir tutumu kınıyorum." dedi.

Sarıgül, partisinin, Atatürk milliyetçiliğini savunan, ulusal değerlere önem veren, üretimi destekleyen, esnafın ve sanayicilerin yanında olan, alın teri ve emeğin hakkını veren, hudut ve bayrak birliğini önemseyen, Türkiye'nin en demokratik partisi olduğunu söyledi.

Siyasetin önünün tıkandığını savunan Sarıgül, Türkiye'nin yeni bir enerji ve hayat sahasına ihtiyacı olduğunu kaydetti. Sarıgül, ayrıca kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Sarıgül, partisinin Düzce İl Teşkilatını da ziyaret etti. İl Başkanı Hayati Çaklı ve partililer tarafından il binası önünde karşılanan Sarıgül, makamda partililerle bir müddet sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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