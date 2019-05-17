Tdp Başarıyla Tamamlandı

Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında eğitim ve geri dönüşüm konularında yürütülen çalışmalar başarıyla tamamlandı. Projenin kapanışı törenle yapıldı ve projeye emek veren kişilere plaket takdim edildi.

Gerçekleştirdiği sosyal proje işbirlikleri kapsamında üniversite öğrencileriyle başarılı çalışmalar yürüten Şehitkamil Belediyesi, iki farklı alanda önemli iki çalışmayı başarıyla nihayete kavuşturdu. Şehitkamil Belediyesi, Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) kapsamında Gaziantep Üniversitesinde çeşitli fakültelerde eğitim hayatlarını sürdüren üniversite öğrencilerinden aldığı destekle kendi bünyesindeki aile merkezlerinde eğitim gören kişilere açık öğretim dersleri verdi. Şehitkamil Belediyesi, geri dönüşüm konusunda bugünü ve gelecek nesilleri yakından ilgilendiren MÖP, E-MÖP ve 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlatılan Tekstil Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm projelerinin daha fazla kişiye ulaştırılması konusunda da üniversite öğrencilerinden destek aldı.

2012 yılından bugüne 6 bin 388 üniversite öğrencisinin katkı sağladığı projelerin kapanış töreni, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Dekanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Düzenlenen törene; Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Toplumu ilgilendiren projelerde üniversite öğrencileriyle işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalardan binlerce kişinin yararlandığını söyledi. Eğitimin her kademesinde var olduklarının altını çizen Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, katkıları dolayısıyla öğretim görevlilerine ve üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, projede yer alan öğrencilerin şanslı olduğunu anlattı. Öğrencilerin, üniversite dışında farklı kişilerle iletişim kurduğunu, bu durumun da üniversite öğrencilerine önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bedir, bu tür iş birlikteliklerinin devam etmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi. Prof. Dr. Bedir, katkıları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından projeye destek veren öğretim üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA