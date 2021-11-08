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TDP 6 bin 848 vatandaşa ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TDP 6 bin 848 vatandaşa ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında yaptıkları faaliyetlerle 6 bin 848 vatandaşa ulaştı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında yaptıkları faaliyetlerle 6 bin 848 vatandaşa ulaştı.

Faaliyet döneminde yapılan çalışmalar ile vatandaşlara genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık ve Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca ulaşılan vatandaşlara 4 bin 685 adet afiş, broşür ve sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı. - KAYSERİ

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