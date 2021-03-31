TDKD'de ikinci Gürkan Gözmen dönemi
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TDKD'de ikinci Gürkan Gözmen dönemi

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
TDKD'de ikinci Gürkan Gözmen dönemi

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) seçimli genel kurulu sonucunda oyların 123'ünü alan Gürkan Gözmen yeniden başkan seçildi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) seçimli genel kurulu sonucunda oyların 123'ünü alan Gürkan Gözmen yeniden başkan seçildi.

TDKD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gözmen, sektör için hayırlı projelere imza atacaklarını belirterek, "Öncelikle liyakat ile gelmenin hazzı pek tabi farklı oluyor. Kendi kurmadığınız bir yönetim kurulu ile proje geliştirmek ve hayata geçirmek oldukça zor. Şimdi kişiler için değil, sektör için alın teri dökecek arkadaşlarımızla hayırlı işlere imza atacak olmanın heyecanı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gözmen, şunları kaydetti:

"İç piyasaya ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Diğer yandan yeni ihracat pazarlarını profesyonel bir şekilde araştırıp üyelerimizi alternatif dış pazarlardaki fiziki fuarlara kanalize etmeye çalışacağız. Pek çok şey salgının dünyadaki seyri ile doğru orantılı olarak gelişecek. Şu anda yapabileceğimiz kısa vadeli projeler içerisinde e-ticaret kanallarımızı geliştirmek de var. Bana göre Türk derisi dünyanın en kaliteli derisi. Bu durumumuzu ihracatta daha fazla lehimize çevirmek için ter dökeceğiz. Kucaklayıcı olup sektörün bütünlüğünü sağlayacak aksiyonlara girmemiz şart. İhracatta vites yükseltme zamanı."

Son genel kurulda Musa Evin döneminin ibra edilmemesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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