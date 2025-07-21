TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, hangi iki harf kodlanırken Ordu'nun iki ilçesinin adı söylenir?

TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, hangi iki harf kodlanırken Ordu'nun iki ilçesinin adı söylenir?
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"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" denilince akla gelen ilginç ve dikkat isteyen konulardan biri de Türk Kodlama Sistemi oluyor.

Yarışma programında yer alan ve hem bilgi hem de dikkat isteyen bu tarz sorulardan biri şudur: "TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, hangi iki harf kodlanırken Ordu'nun iki ilçesinin adı söylenir?" Bu "Kim Milyoner Olmak İster sorusu", hem coğrafya hem de alfabe bilgisine sahip olmayı gerektiriyor.

TDK TARAFINDAN KABUL EDİLEB TÜRK KODLAMA SİSTEMİ'NE GÖRE, HANGİ İKİ HARF KODLANIRKEN ORDU'NUN İKİ İLÇESİNİN ADI SÖYLENİR?

A) A ve Z

B) D ve Ö

C) F ve Ü

D) I ve Ş

Doğru Cevap: C şıkkıdır.

TDK tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, hangi iki harf kodlanırken Ordu'nun iki ilçesinin adı söylenir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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