TDK'nın engelli tanımı tepki çekti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden emekli olan araştırmacı yazar Doç. Dr. Günseli Naymansoy, engelli çocuklar hakkında yazdığı kitabın giriş bölümünde "engelli" kelimesinin tanımını vermek isterken karşılaştığı ifadenin değiştirilmesi için Türk Dil Kurumu'na (TDK) bir dilekçe yazdı.

Bugüne kadar mühendislik, ekonomi, halk eğitimi, bilim ve Türk kadınının başarıları gibi pek çok konuda Türkçe ve İngilizce olmak üzere 10'dan fazla kitap yazan 1954 Eskişehir doğumlu araştırmacı yazar Günseli Naymansoy, bugünlerde Eskişehir'deki engelli çocuklarla ilgili bir kitap yazıyor. Kitabın giriş bölümünde engelli kelimesinin tanımını vermek için TDK'nin güncel sözlüğünü kontrol eden Naymansoy, karşılaştığı ifadeyi incitici buldu ve sözlükte yer alan "engelli" kelimesinin ikinci tanımı için kullanılan "Vücudunda eksik veya kusuru olan, özürlü" ifadesinin değiştirilmesi için bir dilekçe yazdı. Naymansoy, vatandaşların da TDK'yi etiketleyip sosyal medya üzerinde paylaşımlarda bulunmasını istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı