TDK'nın engelli tanımı tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TDK'nın engelli tanımı tepki çekti

12.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:45
TDK'nın engelli tanımı tepki çekti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden emekli olan araştırmacı yazar Doç. Dr. Günseli Naymansoy, engelli çocuklar hakkında yazdığı kitabın giriş bölümünde "engelli" kelimesinin tanımını vermek isterken karşılaştığı ifadenin değiştirilmesi için Türk Dil Kurumu'na (TDK) bir dilekçe yazdı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden emekli olan araştırmacı yazar Doç. Dr. Günseli Naymansoy, engelli çocuklar hakkında yazdığı kitabın giriş bölümünde "engelli" kelimesinin tanımını vermek isterken karşılaştığı ifadenin değiştirilmesi için Türk Dil Kurumu'na (TDK) bir dilekçe yazdı.

Bugüne kadar mühendislik, ekonomi, halk eğitimi, bilim ve Türk kadınının başarıları gibi pek çok konuda Türkçe ve İngilizce olmak üzere 10'dan fazla kitap yazan 1954 Eskişehir doğumlu araştırmacı yazar Günseli Naymansoy, bugünlerde Eskişehir'deki engelli çocuklarla ilgili bir kitap yazıyor. Kitabın giriş bölümünde engelli kelimesinin tanımını vermek için TDK'nin güncel sözlüğünü kontrol eden Naymansoy, karşılaştığı ifadeyi incitici buldu ve sözlükte yer alan "engelli" kelimesinin ikinci tanımı için kullanılan "Vücudunda eksik veya kusuru olan, özürlü" ifadesinin değiştirilmesi için bir dilekçe yazdı. Naymansoy, vatandaşların da TDK'yi etiketleyip sosyal medya üzerinde paylaşımlarda bulunmasını istedi. - ESKİŞEHİR

TDK'nın engelli tanımı tepki çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin'den asgari ücret yerine 'insani ücret' tanımı talebi
TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin'den asgari ücret yerine "insani ücret" tanımı talebi
Son dakika haber: İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca tepki çekti
Son dakika haber: İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca tepki çekti
Çubuk'ta yeni yapılan yolun bozulmaya başlaması tepki çekti
Çubuk'ta yeni yapılan yolun bozulmaya başlaması tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Cemal Hünal İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TDK'nın engelli tanımı tepki çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:20:17. #1.15#
title