Tdk'den Google'ın 'Pisuvar' Tanımına Açıklama
Dünyanın önde gelen arama motorlarından Google'ın, 'pisuvar TDK' araması yapıldığında Türk Dil Kurumu'nun Cemevi tanımının karşılığını göstermesi tepkilere neden oldu
Dünyanın önde gelen arama motorlarından Google'ın 'pisuvar TDK' araması yapıldığında Türk Dil Kurumunun Cemevi tanımının karşılığını göstermesi tepkilere neden oldu.
Kelime aramasına karşılık bu tanımın çıkmasına Türk Dil Kurumundan açıklama geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com