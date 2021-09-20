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TDK'dan Yeni Yayını: Lügat-i Hoş-eda

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TDK'dan Yeni Yayını: Lügat-i Hoş-eda

Lügat-i Hoş-eda adlı eser Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Lügat-i Hoş-eda adlı eser Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Hasan Ekici'nin yayıma hazırladığı, Eşref Feyzi tarafından kaleme alınan Lügat-i Hoş-eda, 11 kıtadan/bölümden ve 341 beyitten oluşan Arapça-Farsça-Türkçe manzum bir sözlük. Çalışma, giriş, inceleme, trankripsiyonlu metin, sözlük ve dizinden oluşuyor. Giriş bölümünde manzum sözlükler hakkında genel bilgiler aktarılıyor.

Birinci bölümde Eşref Feyzi'nin hayatı hakkında kısaca bilgi verilirken, yazarın bilinen tek eseri olan Lügat-i Hoş-eda tanıtıldı. İkinci bölümde tespit edilen nüshaların tavsifleri yapılırken, metin hazırlanırken takip edilen yöntem hakkında bilgiler sunuldu. Daha sonra ise Lügat-i Hoş-eda'nın transkripsiyonlu metni veriliyor. Üçüncü bölümde ise metnin sözlüğü hazırlandı. Dördüncü bölümde T1 (Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yz. A/188) ve T2 (Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yz. A/253) nüshalarının tıpkıbasımı sunuldu.

(Mevlüt İşli/İHA)

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