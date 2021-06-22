TDK'dan yeni yayın: 'Altun Yaruk Sudur X. Kitap'
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TDK'dan yeni yayın: 'Altun Yaruk Sudur X. Kitap'

TDK'dan yeni yayın: 'Altun Yaruk Sudur X. Kitap'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Dil Kurumu (TDK) yeni yayını 'Altun Yaruk Sudur X. Kitap'ı duyurdu.

Türk Dil Kurumu (TDK) yeni yayını 'Altun Yaruk Sudur X. Kitap'ı duyurdu.

Zemire Gulcalı'nın hazırladığı Altun Yaruk Sudur X. Kitap adlı eser, TDK yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Yedi ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümü olan 'Giriş' kısmında, Altun Yaruk Sudur hakkında kısaca bilgi verildikten sonra kitabın içeriği, üzerinde yapılan çalışmalar ve çalışmada kullanılan yöntemler aktarılıyor. Daha sonra Berlin fragmanlarının yazı çevirimi ve harf çevirimi veriliyor. Sonrasında ise St. Petersburg yazmasına dayanan metnin yazı çevirimi ve harf çevirimi yapılıyor.

Dördüncü kısımda ise metin Türkçeye aktarılırken, hemen ardından Uygurca metin ve Çince metnin karşılaştırılmasıyla tespit edilen önemli söz ve ibareler üzerinde açıklamalar bulunuyor. Altıncı bölümde ise metinde geçen sözcüklerin Türkçe, Çince ve Çağdaş Uygurca karşılıkları ile birlikte yer aldığı sözlük bulunuyor. Kaynakça verildikten sonra gelen sonuç ve ekler kısmı ile çalışma sona eriyor.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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