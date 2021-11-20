TDK Başkanı Gülsevin, Afyonkarahisar'da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" panelinde konuştu Açıklaması

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Türkçe demek Türklerin konuştuğu dil demektir. Çok basit. İki Türk konuştuğunda anlaştığı dil Türkçedir. Sınırı böyle çizersek, dilde sadeleşmede kavgamız biter." dedi.

Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ATSO) "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" panelinden önce, il protokolünce Güzel Sanatlar Derneğinin karma resim sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin gezilmesinin ardından ATSO toplantı salonundaki panelin açılışında, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Özerkan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" paneline geçildi.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, panelde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında açıkladığı "Dünya Dili Türkçe" başlığıyla bir seferberlik başlatıldığını ve yılın da "Yunus Emre ve Türk Dili Yılı" ilan edildiğini söyledi.

Türkçe denilince ilk akla Yunus Emre'nin geldiğini dile getiren Gülsevin, şöyle konuştu:

"Yunus Emre denilince de Türkçeciliği akla geliyor. Bunlar çok önemli. Cumhurbaşkanımız aslında Türkçenin altını çizdi. 2017'de de 'Dilimiz Kimliğimizdir' başlığıyla Türki Dili Yılı ilan etmişti. Bir devlet başkanı bunları yapıyor. 'Dilimiz Kimliğimizdir' aslında bir ikaz cümlesidir. Dilinizi kaybederseniz kimliğinizi kaybedersiniz demektir."

Gülsevin, bütün dillerin birbirleriyle ilişki içerisinde olduğunu, kelime alınıp verildiğini anlattı.

"Dildeki yozlaşmaya karşı başarı bir devlet başkanı el atarsa mümkün olur." diyen Gülsevin, "Bunun örneklerini tarihte gördük. Türkçe demek Türklerin konuştuğu dil demektir. Çok basit. İki Türk konuştuğunda anlaştığı dil Türkçedir. Sınırı böyle çizersek dilde sadeleşmede kavgamız biter, bitmesi lazım." diye konuştu.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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