TDI ve TSI Motor Seçeneklerine Sahip Skoda Octavia RS Tanıtıldı! Skoda'nın Octavia kanadında şimdiye kadarki en güçlü ve tasarımsal anlamda en güzel modelleri olacak olan RS modelleri tanıtıldı.

Skoda'nın Octavia kanadında şimdiye kadarki en güçlü ve tasarımsal anlamda en güzel modelleri olacak olan RS modelleri tanıtıldı. Skoda Octavia RS modelinde dizel ve benzinli motorlar bir arada tutuldu. Aynı zamanda her iki motor seçeneği için 200 beygir ve üzeri güç sunuldu. Gelin Octavia RS'i daha yakından inceleyelim.

Skoda Octavia RS Neler Sunuyor?

Skoda, bu seride elektrikli motor kullanmayı ihmal etmedi. Ama klasikleşen benzinli ve dizel motorlar olmazsa olmazdı. 2020 Octavia RS modelleri motor konusunda oldukça tatmin edici. Çünkü bütün motor seçenekleri yüksek performans sunuyor. Octavia RS TSİ modeli 2.0 litrelik turbo benzinli bir motor ile geliyor. 245HP güç üreten bu motor 370Nm torka sahip. 0-100 hızlanması 6.7 saniye olan bu motor, sadece önden çekiş sistemine sahip. Şanzıman olarak ise 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG bizleri karşılıyor.

TDI versiyonda AWD seçeneği!

Dizel tarafta ise bizi yine 2.0 litrelik turbo dizel 200HP güce sahip bir motor karşılıyor. Bu motor 400Nm tork üretiyor ve maksimum hızı 243 km/h olarak belirlenmiş. Aynı zamanda sadece otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor. Ancak bu motorda önden çekiş ve dört tekerden çekiş (AWD) sistemleri tercih edilebiliyor. Bu motorun 0-100 değeri ise 6.8 saniye olarak kayıtlara geçmiş.

Birçok yenilenmiş süspansiyon ve direksiyon teknolojisi ile birlikte gelen 2020 Octavia RS gerçekten dikkat çekici olmuş. Bakalım bu yeni canavar ülkemize ne zaman giriş yapacak.

Kaynak: Tamindir