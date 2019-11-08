TDED Genel Başkanı Erdem: "Uydurma cümlelerle konuşan yeni bir nesil geliyor"

08.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:44

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, "Dayatmalar sebebiyle dedelerinin dilini anlamayan ve kendi dilini tercüme eden bir topluma dönüştürüldük." dedi.

Erdem, Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TDED 6. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, yaptığı konuşmada, derneğin Türkçenin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözümler getirdiğini söyledi.

Türkçenin günümüze kadar toplumun ihtiyaçları doğrultusunda değişim ve dönüşüme uğradığını belirten Erdem, "Dayatmalar sebebiyle dedelerinin dilini anlamayan ve kendi dilini tercüme eden bir topluma dönüştürüldük. Milli birlik ve beraberliğimize göz dikenler geçmişimizle, kültürümüzle, dilimizle bağı koparmak ve Türkçeyi tahrip etmek için planlı çalışmalarla bize saldırıyor." diye konuştu.

Günümüzde dil tahribatının içselleştirdiğini ve herkesin bu tahribatın gönüllü ameleleri haline geldiğini dile getiren Erdem, şöyle devam etti:

"Türkçe kelimeleri bile yabancı dil kurallarına göre yazar ve okur hale geldik. Benim ki bu konuda bir çığlıktır. Türkiye'nin en yüksek yerinde Türkiye'ye sesleniyorum. Bugün normal bir vatandaşımızın anlamadığı, İngilizce ve Türkçe karışımı uydurma cümlelerle konuşan yeni bir nesil geliyor. Bu nesil plaza dili konuşan nesildir. Artık plaza dili, plazaların dışına taştı ve sokaklara indi."

Erdem, Türkçenin yabancı etkilerden kurtarılarak bağımsız ve güçlü şekilde gelecek nesillere taşınabilmesi için kişisel ve toplumsal duyarlılığın oluşması gerektiğini vurguladı.

"Güçlü medeniyetler güçlü dillerle inşa edilebilir"

Türkçe kelimelerin kullanımının tercih edilmesi konusunda politika oluşturulmasının önemli olduğunu anlatan Erdem, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından hayata geçirilen millet bahçeleri ve kıraathaneleri, böyle bir politikanın habercisi olarak görülüyor. Millet parkı yerine millet bahçesi ve kafe yerine kıraathanenin seçilmesi, anadilimizin nefesini kesen, gerekli-gereksiz yabancı kelime kullanma hastalığına karşı milli duruştur. Güçlü medeniyetler ancak güçlü dillerle inşa edilebilir. Yüksek kültür seviyesine ulaşabilmek için yüksek seviyede kültür diline sahip olmamız gerekir. Dünyada söz sahibi olmak isteyen milletin, öncelikle kendi diline sahip çıkması ve geliştirmesi gerekir."

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Soyad Sultanzade, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Orhan Cevdet Orhan'ın yanı sıra çok sayıda edebiyatçı, akademisyen ve üniversite öğrencisi katıldı.

Türk dilindeki sorunların tespiti ve çözümlerin ele alınacağı toplantı, 10 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA