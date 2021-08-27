TDBB'nin "Türkistan Belediyesi Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı" İstanbul'da gerçekleştirildi
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TDBB'nin "Türkistan Belediyesi Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı" İstanbul'da gerçekleştirildi

TDBB'nin 'Türkistan Belediyesi Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı' İstanbul'da gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından Beykoz, Eyüpsultan, Üsküdar ve Zeytinburnu belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen "Türkistan (Kazakistan) Belediyesi Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı" programı sona erdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından Beykoz, Eyüpsultan, Üsküdar ve Zeytinburnu belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen "Türkistan (Kazakistan) Belediyesi Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı" programı sona erdi.

İstanbul'da 24 Ağustos'ta başlayan programa, Türkistan Belediye Başkan Yardımcısı Zhandos Tasov, Meclis Genel Sekreteri Maksat Tangatarov, Meclis Üyeleri Zhamila Suleymanova ve Nursultan Zhusipbayev, İşletme ve Turizm Daire Başkanı Gulzhamal Dahanova, Danışman Miyarbek Kushenov, Bilgi İşlem Daire Başkanı Timur Akhmetov ve Ahmet Yesevi Tarihi ve Kültürel Koruma Müzesi Yöneticisi Berik Baibolov'dan oluşan heyet katıldı.

Program kapsamında Üsküdar, Beykoz, Eyüpsultan ve Zeytinburnu belediyelerini ziyaret eden heyet, saha gezileri yaptı.

Etkinlik, heyetin TDBB Genel Merkezini ziyareti ve TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak'tan birliğin çalışmalarıyla ilgili bilgi almalarıyla son buldu. Solak, program sonunda katılımcılara sertifikalarını vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu tür programları başka ülkelerle de sürdürmeyi planlıyoruz"

TDBB Genel Sekreteri Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 farklı ülkeden 1200'e yakın yerel yönetimli belediyeyi bir araya getiren uluslararası bir kuruluş olduklarını, birçok proje yürüttükleri gibi bilgi ve tecrübe paylaşımı programları da yaptıklarını anlattı.

Bu tür ziyaretleri önemsediklerini belirten Solak, "Çünkü 'Bir defa görmek, bin defa duymaktan iyidir.' derler. Bunu sağlamış oluyoruz. İstanbul'u görüyorlar. Buradaki belediye başkanları yurt dışındaki belediye başkanlarıyla tanışmış oluyor. Bu geliş gidişler dost ülkeler arasında ilişkilerin daha gerçekçi bir zemine oturmasını sağlıyor. Bu tür programları başka ülkelerle de sürdürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Türkistan Belediyesi Başkan Yardımcısı Zhandos Tasov da İstanbul'u örnek bir şehir olarak gördüklerini, ilçe belediyelerini ziyaret ederek onların tecrübelerinden istifade ettiklerini söyledi.

Tasov, "Şehircilik, altyapı, şehri yeşillendirme ve diğer sosyal konularda onların yıldız projeleri ilgimizi çekti. Kendilerinden bilgi aldık. Gelecekte de bu tecrübe alışverişimizi ilerletmek istiyoruz. Başka şehirlerin, belediyelerin tecrübelerinden de istifade etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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TDBB'nin "Türkistan Belediyesi Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı" İstanbul'da gerçekleştirildi - Haberler
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