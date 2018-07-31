TDBB'nin Azerbaycanlı Kadın Yöneticileri Kocaeli'ne Hayran Kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB)'nin Azerbaycanlı kadın yerel yöneticileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Kocaeli Anne Şehir' projesini yakından incelemek için ilimizi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek projesi olan kadın çalışmaları hakkında geniş bilgi alan Azerbaycanlı heyet, söz konusu hizmetlerin kendi yerel yönetimlerinde model proje olması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını belirttiler.

SEKASEM'İ ÇOK BEĞENDİLER

Kocaeli genelinde 60 bin anne ile her gün 12 ilçede spor yapan, kadınların kemik ölçümleri, sağlık taraması, kanser taraması, diyetisyen ile kilo taraması ve sağlıklı beslenme semineri ile bire bir dokunan Kocaeli Anne Şehir Projesi Azerbaycanlı kadın yerel yöneticileri tarafından çok beğenildi.SEKASEM Kadın Spor Eğitim Merkezi ziyaret edildi. Azerbaycanlı kadın yerel yöneticiler, spor merkezinde kadınlara özel yapılan spor salonlarına, eğitim veren antrenörlere ve spor ekipmanlara hayran kaldı.

SPORCU FABRİKASI GEZİLDİ

SEKASEM Kadın Spor Eğitim Merkezi ziyareti sonrası Azerbaycanlı kadın yerel yöneticiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa standartları üzerinde inşa ettiği spor tesislerini de yakından görme imkânı buldu. Konuk heyet Derince'de 'sporcu fabrikası' olarak bilinen Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu'nu gezdi. Avrupa standartları üzerinde inşa edilen spor salonu gezisinde Azerbaycanlı kadın yerel yöneticiler bol bol not alarak, salondan fotoğraf almayı ihmal etmedi.

HİZMETLER SUNUMLA ANLATILDI

Azerbaycanlı kadın yöneticilere Kocaeli'ndeki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kadın hizmetleri ve çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç tarafından Maide Restoran'da gerçekleşen sunumda konuk heyete, yapılan çalışmalarla ilgili geniş bilgi aktarıldı.

AZERBAYCAN KÜLTÜR EVİ UNUTULMADI

Yapılan sunumun ardından Azeri kadın yerel yöneticiler Büyükşehir Belediyesi'nin Seka Kültür arazisinde tahsis ettiği Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi ziyaret edildi. Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ile görüşen Azeri kadın yerel yöneticiler, hatıra defterinde Kocaeli'deki anılarını paylaştı. Ziyarette kadın yerel yöneticiler böylesine güzel bir kültür evinin ve tüm hizmetlerinden dolayı Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkürlerini sundu. Ziyaretin ardından kadınlar Darıca'da bulunan Diriliş Hüma Hatun Gençilk Kampı'nı ziyaret etti.