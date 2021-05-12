TDBB'den Filistin'e destek
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TDBB'den Filistin'e destek

TDBB'den Filistin'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin üyesi olan Gazze Belediyesine ilk etapta 2 buçuk milyon TL yardım kararı alındığını belirterek, "Kutsal mekanlarda ibadet edenlere saldıran, insanları evlerinden eden gözü dönmüş terör...

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin üyesi olan Gazze Belediyesine ilk etapta 2 buçuk milyon TL yardım kararı alındığını belirterek, "Kutsal mekanlarda ibadet edenlere saldıran, insanları evlerinden eden gözü dönmüş terör devleti İsrail'i lanetliyoruz" dedi.

TDBB tarafından, birlik üyesi olan Gazze Belediyesine ilk etapta 2 buçuk milyon TL yardım kararı alındı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail zulmü altındaki Filistinlilerin her daim yanında olduklarını ifade etti. Başkan Altay, "Filistinli kardeşlerimiz İsrail zulmü altında sıkıntı çekiyor ve tüm İslam alemi adına ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı canları pahasına savunuyor. Kutsal mekanlarda ibadet edenlere saldıran, insanları evlerinden eden gözü dönmüş terör devleti İsrail'i lanetliyoruz. Bizler her daim hak davalarında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin birlik üyesi olan Gazze Belediyesi'ne ilk etapta 2 buçuk milyon TL yardım kararı aldığını vurgulayan Başkan Altay, "Ben bu duruma hassasiyet gösteren birlik üyelerimize teşekkür ediyorum. İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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