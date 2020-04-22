TDBB Başkanı Altay: Ülkemiz dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor
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Uğur İbrahim Altay, Konya, Altay, Güncel, Haber

TDBB Başkanı Altay: Ülkemiz dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor

TÜRK Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans yöntemiyle birliğin yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı.

22.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:05
TDBB Başkanı Altay: Ülkemiz dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor

TÜRK Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans yöntemiyle birliğin yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Altay, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan kendi içinde dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Türkiye'nin, bir yandan da 40'a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu belirtti.  

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans yöntemiyle birliğin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.  Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin yaptığı örnek çalışmaları anlatan Başkan Altay, Kovid-19 testlerinin, sağlık kontrollerinin, hastaneye yatan hastaların tedavi giderlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını kaydetti. Altay, şunları söyledi:

"Biz de Konya olarak yeni tip koronavirüs ile mücadeleyi etkin şekilde yürütüyoruz. Öncelikle yayılmayı önlemek amacıyla şehirdeki hareketliliği ve dolaşımı azaltıcı tedbirleri devreye koyduk. 8 bin belediye çalışanımızın büyük kısmının evden çalışma sistemine geçmesini sağladık. Koranavirüs salgınına karşı 42 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip şehrimizde bulunan 31 ilçemizde toplu ulaşım araçları başta olmak üzere çok geniş kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarımıza hemen başladık. Meslek Edindirme Kurslarımızda usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz maske üretimini sürdürmekte, üretilen bu maskeler toplu taşıma araçlarında belirli noktalarda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Günde yaklaşık 45-50 bin adet maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tüm resmi ve özel kurumlardaki sağlık çalışanlarımız; belediyemizin toplu taşıma araçlarından ve otoparklardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilmektedir. Karantina hastanelerimizde çalışan sağlık çalışanlarımıza ücretsiz servis hizmetleri ile konaklama mekanları sağladık. "'ESNAFTAN 2 AY KİRA ALMADIK'Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısı olan esnaftan 2 ay kira almadıklarını hatırlatan Altay, "Bu süreç içinde su abonelerimizin suyu hiçbir sebeple kesilmemekte, suyu kesik olan abonelerimizin su kullanımı tekrar sağlanmaktadır. Yine vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu süreçte mağdur olmaması için su fiyatları 2019 rakamlarına geri çekilmiştir. Sosyal Destek Paketimizden yararlanmak için başvuru yapan ailelerimize Sosyal Kartlarını ulaştırdık. İlkokul, ortaokul ve liseye giden ve belediyemizden eğitim yardımı alan 18 bin öğrencimizin eğitim yardımlarını ödemeye devam ediyoruz. Evde kalan hemşerilerimiz ile dijital platformlarda bir araya gelmeye, onlarla söyleşiler yapmaya doğrudan iletişim içerisinde olmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu. 'BİRBİRİMİZE YOL GÖSTERİCİ OLACAĞIZ'Dünyadaki tüm şehirlerin aynı süreçten geçtiğini, aynı zorlukları yaşadığını vurgulayan Başkan Altay, bu dönemde şehirlerin yaptığı çalışmaların birbirlerine yol gösterici olacağını, bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkılmasını sağlayacağını dile getirdi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin yapması gereken işleri anlatan Başkan Altay, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan kendi içinde dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Türkiye'nin bir yandan da 40'a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu söyledi. 

Kaynak: DHA

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