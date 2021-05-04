TDBB Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Ziyaret Etti
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TDBB Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Ziyaret Etti

TDBB Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Ziyaret Etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret ederek, birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Ziyarette TDBB'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Altay, "Birliğin çalışmaları ve yerel kalkınma uygulamalarımıza yakın ilgi gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Başkan Altay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler

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