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TÇÜD'den Türkiye-AB çelik ticaretine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Türkiye'nin bazı çelik ürünlerinin AB'den ithalatında yüzde 9-17 arasında değişen ilave vergi uygulanabileceği yönünde Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) bildirimde bulunduğunu belirtti.

TÇÜD'den Türkiye-AB çelik ticaretine ilişkin açıklama Açıklaması
27.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:59

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Türkiye'nin bazı çelik ürünlerinin AB'den ithalatında yüzde 9-17 arasında değişen ilave vergi uygulanabileceği yönünde Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) bildirimde bulunduğunu belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, AB'nin 2 Şubat 2019 tarihinde 26 çelik ürününe karşı ülke ve ürün bazlı olmak üzere, 3 dönem geçerli olacak korunma önemi uygulaması başlattığı hatırlatıldı.

Açıklamada, geride kalan 15 aylık dönemde AB'nin, Türkiye ile arasındaki Serbest Ticaret ve Gümrük Birliği anlaşmalarını yok sayarak Türkiye'ye karşı uygulamalarını daha da sıkılaştırma yönünde adımlar atmaya devam ettiği kaydedildi.

Bunun üzerine Türkiye'nin, DTÖ nezdinde başlatılan panel görüşmeleri kapsamında, AB ile ikili ticaret akışı üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek ve dengeli dış ticareti sağlamak amacıyla, bazı çelik ürünlerinin AB'den ithalatına karşı yüzde 9-17 arasında değişen ilave vergi uygulanabileceği yönünde 25 Mayıs'ta bildirimde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Korunma Önlemi Anlaşmasının 8.2. maddesi uyarınca, bildirimi takip eden 30 gün sonrasında Türk Hükümeti'nin belirtilen ilave vergi oranlarını askıya alma, değiştirme ve yürürlüğe koyma hakkı bulunmaktadır. Bu girişimin, AB Komisyonunun Türkiye'ye karşı aramızdaki anlaşmaları yok sayarak başlatmış olduğu kota

uygulamalarını ve bu uygulamaları daraltıcı yönündeki adımlarını gözden geçirmesini temini açısından önem taşıdığı değerlendirilmektedir."

AB'den ithalatında ilave vergi uygulanabilecek ürünler arasında çeşitli genişlikte demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, alaşımsız çelikten ve diğer çubuklar ile alaşımsız çelikten profiller yer alıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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