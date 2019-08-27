TCSG/DOST Arama Kurtarma Gemisi Trabzon'da

27.08.2019 16:58

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-DOST Arama Kurtarma Gemisi, Trabzon Limanı'na demirledi.

Trabzon'a gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG/Dost Arama Kurtarma Gemisi'nin komutanı Kıdemli Binbaşı Özgür Koçan, 2. Gemi Komutanı Binbaşı Onur Emir ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Murat Sezgin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Komutanlarla bir süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Ustaoğlu, daha sonra kentte demirleyen TCSG/DOST Arama Kurtarma Gemisi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Vali Ustaoğlu'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen de eşlik etti.

Kaynak: AA