TCMB, zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için 200 baz puan artırdı.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranları; mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e ve 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Zorunlu karşılıkların tesis edilmesine ilişkin maddede de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 20'si, 1 katsayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden dolar ve/veya avro cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilecek.

Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 15'i, 1,6 katsayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden standart altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilecek.

Tebliğ, 19 Şubat 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğe göre, Türk lirası yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranları şu şekilde uygulanacak: