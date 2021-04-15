Son dakika haber! Merkez Bankası: "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir"
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Merkez Bankası: "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir"
Merkez Bankası: "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu