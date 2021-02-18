TCMB yüzde 17 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi
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TCMB yüzde 17 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi

18.02.2021 13:58 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:02
TCMB yüzde 17 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi

Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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