TÇMB Yönetim kurulu üyeleri deprem bölgesini ziyaret etti

12.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:11

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Dr. Tamer Saka ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Cem Sak, Gökhan Bozkurt, Prof. Dr. Yasemin Açık ve Cenker Mirzaoğlu ile Birliğin CEO'su İsmail Bulut, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ'da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve depremzedeleri ziyaret etti.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka Elazığ ziyaretinde açıklamada bulundu. Yapı denetimi sistemi sonrasında yapılan binaların Elazığ depreminde hasar görmemesinin çok sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Saka, "Betonarme binalar, güvenli bir tasarım, kaliteli malzeme seçimi, doğru yapım tekniğinin uygulanması ve etkin bir denetim ile her türlü doğal afete karşı güvenli olarak inşa edilebilir. Yaşadığımız acı tecrübelerden ders alarak daha güvenli betonarme binalar yapabiliriz. Güvenli yapım tekniklerinden biri de brüt beton tekniğinin kullanılmasıdır. Bu yapım tekniği ile betonarme taşıyıcı elemanlar çıplak halde göründüğü ve daha özen gösterilerek imal edildikleri için yapım hataları en aza indirilmiş oluyor." dedi.

Saka şöyle devam etti:

"Okul, hastane ve öğrenci yurtları gibi inşaatlarda brüt beton tekniği ve sismik izolatör kullanımı tercih edilmesiyle depremlerde kalıcı ve yıkıcı hasarların önüne geçilecektir."

TÇMB Yönetim Kurulu'nun Elazığ temasları, bölgedeki Seza Çimento ve Çimentaş Elazığ Çimento fabrikalarına yapılan ziyaretle sona erdi.

Kaynak: Bültenler