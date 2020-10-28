TCMB yılsonu enflasyon öngörüsünü yüzde 12.1'e revize etti

Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunda, 2020 yılı ve 2021 yılı enflasyon öngörülerini yukarı revize etti.

Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunda, 2020 yılı ve 2021 yılı enflasyon öngörülerini yukarı revize etti.

TCMB'nin bugün tanıtılan enflasyon raporunda,

önceki raporda yüzde 8.9 olan 2020 sonu enflasyon öngörüsü yüzde 12.1'e,önceki raporda yüzde 6.2 olan 2021 sonu enflasyon öngörüsü yüzde 9.4'e yukarı revize edildi. TCMB Başkanı Murat Uysal sunumunda, "Mevcut para politikası duruşu ve güçlü politika koordinyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı; 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği; 2021 yıl sonunda yüzde 9.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir" dedi ve ekledi:

"Bu çerçevede enflasyonun yüzde 70 olasılıkla;2020 yılı sonunda orta noktası yüzde 12.1 olmak üzere, yüzde 11.1 ile yüzde 13.1 aralığında;2021 yılı sonunda orta noktası yüzde 9.4 olmak üzere yüzde 7.1 ile yüzde 11.7 aralığındagerçekleşeceği tahmin edilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı