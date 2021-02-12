TCMB-Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11.23'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TCMB-Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11.23'e yükseldi

12.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:40
TCMB-Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11.23'e yükseldi

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Ocak ayındaki yüzde 11.15'ten, Şubat ayında 11.23 düzeyine yükseldi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Ocak ayındaki yüzde 11.15'ten, Şubat ayında 11.23 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.53 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 10.36'ya geriledi.

TCMB verilerine göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.14 ve yüzde 9.03 olarak gerçekleşti.Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi de, bir önceki anket dönemindeki 8.09 liradan, bu anket döneminde 7.79 liraya geriledi ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de aynı dönemlerde 8.16 liradan, 7.94 liraya geriledi.Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de, yüzde 3.9'dan, yüzde 4.1'e yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi ise aynı dönemlerde yüzde 4.3 olarak gerçekleşti. (Grafik)

 


TCMB-Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11.23'e yükseldi
TCMB-Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11.23'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli İzmir Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB-Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11.23'e yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:55:33. #1.14#
title