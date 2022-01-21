TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 27 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak - Haberler Ekonomi
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TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 27 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 27 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla 27 Ocak'ta Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla 27 Ocak'ta Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.

Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon Raporu, Ankara, Ocak, Ekonomi, Haber

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