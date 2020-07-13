TCMB-Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.22'ye yükseldi (2) Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 9.54 düzeyinden yüzde 10.22'ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 9.03'ten, yüzde 9.33'e yükseldi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 9.54 düzeyinden yüzde 10.22'ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 9.03'ten, yüzde 9.33'e yükseldi. Merkez Bankası ( TCMB ) beklenti anketi verilerine göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de değişmeyerek yüzde 8.38 düzeyinde kaldı.TCMB anketi sonuçlarına göre, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi de, bir önceki anket dönemindeki 6.99 liradan, bu anket döneminde 7.02 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de aynı dönemde bir 7.22 liradan, 7.26 liraya çıktı.Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi de, önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde "-1.3" olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi de aynı dönemde yüzde 4.6'dan yüzde 4.7'ye çıktı.BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 7.88'den, yüzde 7.98'e, aynı dönemde TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de ay sonu beklentisi yüzde 7.76'dan yüzde 7.74'e geriledi.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.00 ve yüzde 8.25 olarak gerçekleşti.Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.48'den, bu anket döneminde yüzde 10.95'e yükseldi.

Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11.12 ve yüzde 11.69 oldu. (Grafik)

- İstanbul

Kaynak: DHA