TCMB-Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.22'ye yükseldi
Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 9.54 düzeyinden yüzde 10.22'ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 9.03'ten, yüzde 9.33'e yükseldi.
13.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:22
Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 9.54 düzeyinden yüzde 10.22'ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 9.03'ten, yüzde 9.33'e yükseldi.
Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi verilerine göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de değişmeyerek yüzde 8.38 düzeyinde kaldı.
Kaynak: DHA