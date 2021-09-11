TCMB yetki verilmeyen ödeme hizmeti kuruluşlarına karşı uyardı - Haberler Ekonomi
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TCMB yetki verilmeyen ödeme hizmeti kuruluşlarına karşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TCMB yetki verilmeyen ödeme hizmeti kuruluşlarına karşı uyardı

Merkez Bankası faaliyet hizmeti almamış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından işlem yapılmaması gerektiği konusunda tüketicileri uyardı.

Merkez Bankası faaliyet hizmeti almamış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından işlem yapılmaması gerektiği konusunda tüketicileri uyardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ülkemizde ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi ancak gerekli lisansların alınmış olması şartıyla mümkündür. Bankalar, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ( Ptt ) ile faaliyet izni almış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları tarafından ödeme hizmetleri yerine getirilebilmektedir. Para transferi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar TCMB internet sitesinde liste halinde* ilan edilmektedir. Ödeme hizmeti sunmaya yetkili olduğu kesin tespit edilemeyen kişilere itibar edilmemesi ve bunlar aracılığı ile herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur. TCMB tarafından izinsiz faaliyet gösteren işletmeler ve kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların dışında ödeme hizmeti alınmaması ve yasal olmayan ödeme hizmeti sunulması iddialarının TCMB'ye bildirilmesi olası mağduriyetleri önleyecektir" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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