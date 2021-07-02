TCMB, yatırımcı toplantısında "sıkı duruş" mesajını yineledi
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TCMB, yatırımcı toplantısında "sıkı duruş" mesajını yineledi

TCMB, yatırımcı toplantısında 'sıkı duruş' mesajını yineledi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yatırımcı toplantıları kapsamında, enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği mesajını yineledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yatırımcı toplantıları kapsamında, enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği mesajını yineledi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantıları kapsamında ekonomistlerle videokonferans toplantısı ile bir araya geldi.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, toplantıda para politikasına sıkı sıkıya bağlı olunduğu vurgulanarak, aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanmasının iktisadi faaliyeti, istihdamı ve cari dengeyi olumlu etkilediği bildirildi.

Aşılamanın salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına katkı sağladığı aktarılan toplantıda, bu durumun iktisadi faaliyetin mal ve hizmet ayrımında daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıdığı, hizmetlerdeki gelişmelerin istihdamı da olumlu etkileyeceği ifade edildi.

Toplantıda, cari işlemler dengesinde iyileşmenin başladığına işaret edilerek, şu mesajlar verildi:

"Talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerini görmeye başladık. Kısa dönemde başta emtia fiyatları olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle, enflasyonda oynaklığın geçici olacağını tahmin ediyoruz. İthalat fiyatları, döviz kuru gelişmeleri, yönetilen-yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve açılma gibi unsurların enflasyon üzerindeki etkilerini takip edeceğiz. Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle krediler ılımlı seyrediyor. Makro ihtiyati tedbirlerin de bireysel kredilerde öngörülen ılımlı gelişime katkı sağlayacağını düşünüyorum."

"Politika faizini enflasyon üzerinde tutacağız"

Yatırımcı toplantısında, küresel enflasyon baskılarının para politikalarında veri duyarlılığını artırdığı, sıkı duruşun kararlılıkla sürdürülmesinin enflasyona karşı önemli bir tampon işlevi göreceği dile getirildi.

Enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan toplantıda, "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentimizi koruyoruz. Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda, kararların enflasyonun düşürülmesi ve orta vadede düşük bir enflasyon ortamı yaratma amacı doğrultusunda alınmaya devam edileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içinde, enflasyon başta olmak üzere tüm makroekonomik veri akışını göz önünde bulundurarak, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde almaya devam edeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık uygulamasında bazı değişiklikler yaptık. Düzenlemede bankalara verilen teşviklerle bankaların bilançolarında Türk lirasına yönelme motivasyonunu güçlendirmek amaçlanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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TCMB, yatırımcı toplantısında "sıkı duruş" mesajını yineledi - Haberler Ekonomi
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