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TCMB yatırım taahhütlü avans kredisine 20 milyar lira ekledi

Merkez Bankası (TCMB) yatırım taahhütlü avans kredilerine 20 milyar lira daha eklendiğini ve bu kredilerin, "ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya" başlanacağını açıkladı.

TCMB yatırım taahhütlü avans kredisine 20 milyar lira ekledi
08.06.2020 08:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:34

Merkez Bankası (TCMB) yatırım taahhütlü avans kredilerine 20 milyar lira daha eklendiğini ve bu kredilerin, "ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya" başlanacağını açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı ilan edildiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı görülmüştür. "Bu nedenle, Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkanın 20 milyar Türk lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. "Türk lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk liralık limitin; 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir."Yatırım taahhütlü avans kredileriyle, TCMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları ile uyumlu olarak; verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması,ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesininamaçlandığı vurgulanan açıklamada, krediye ilişkin şu bilgiler verildi: "Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacaktır. "Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dahil edilebilecektir. "Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Kredi faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır.

"Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk lirası ile sınırlı olacak, böylece imkandan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacaktır."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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