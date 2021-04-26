TCMB, Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısının değiştirildiğini duyurdu
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TCMB, Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısının değiştirildiğini duyurdu

TCMB, Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısının değiştirildiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne ilişkin serilerin geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde hesaplanarak 2009 Bahar döneminden itibaren revize edildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne ilişkin serilerin geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde hesaplanarak 2009 Bahar döneminden itibaren revize edildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan duyuruda, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısında değişiklik yapıldığı bildirildi.

Duyuruda, TCMB tarafından, Avrupa Birliği Uyumlaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı'na tam uyumlu olarak uygulanan Yatırım Anketi'nin yapısının, söz konusu programda yapılan güncellemeye uyum çalışmaları kapsamında değiştirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye Yatırım Eğilimi İstatistikleri sayfasındaki Metaveri ve Uygulama Değişiklikleri başlıklarından erişilebilmektedir. Söz konusu değişiklik kapsamında Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne ilişkin seriler yeni yönteme uygun olarak, geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde hesaplanmış ve 2009 Bahar döneminden itibaren revize edilmiştir. Revize edilmiş verilere Yatırım Eğilimi İstatistikleri sayfasından erişilebilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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