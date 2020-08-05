TCMB-Üretici enflasyonu sanayinin bütün alt gruplarda yükseldi Üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğiliminin yavaşladığına işaret eden Merkez Bankası (TCMB) yıllık enflasyonun, enerji grubunda belirgin olmak üzere sanayinin bütün alt gruplarında yükseldiğine işaret etti.

Üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğiliminin yavaşladığına işaret eden Merkez Bankası (TCMB) yıllık enflasyonun, enerji grubunda belirgin olmak üzere sanayinin bütün alt gruplarında yükseldiğine işaret etti.

Yurt içi üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 1.02 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 8.33 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarında yedi aylık artış yüzde 7.98 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.81 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin "Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğiliminin "bu dönemde azaldığına" işaret edilerek şöyle denildi: "Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji grubunda belirgin olmak üzere bütün alt gruplarda yükseldi. Aylık bazda, enerji fiyatlarındaki artıştauluslararası petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak rafine edilmiş petrol ürünleri ve ham petrol ile gaz imalatı fiyatları belirleyici oldu."Ara malları fiyatlarındaki artışta değerli ana metaller, temel kimyasallar ve demir dışı metal cevherleri öne çıkarken; sermaye malları grubundaki artışta motorlu kara taşıtları ile parça ve aksesuarları ve makineler etkili olduğuna da işaret edilen TCMB raporu şöyle devam etti: "Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya, ev aletleri ve mücevherat kaynaklı yükselirken; dayanıksız tüketim malları fiyatları işlenmiş et ürünleri ile meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşle beraber gerilemiştir.

"Özetle, Temmuz ayında üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğilimi yavaşlamıştır." (Grafik)

Kaynak: DHA