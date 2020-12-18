TCMB-Uluslararası yatırım açığı 351.2 milyar dolara yükseldi
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TCMB-Uluslararası yatırım açığı 351.2 milyar dolara yükseldi

18.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:11
TCMB-Uluslararası yatırım açığı 351.2 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.9 milyar dolardan, Ekim sonunda 351.2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.9 milyar dolardan, Ekim sonunda 351.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, yüzde 10.4 azalışla 227.1 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 3.5 azalışla 578.3 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemlerinden rezerv varlıklar yüzde 20 azalışla 84.5 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 7.7 azalışla 87.7 milyar dolara geriledi.Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10.4 azalışla 42.5 milyar dolara geriledi.Yükümlülükler alt kalemlerinden, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 4.4 artışla 170.7 milyar dolara çıktı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:26:18. #1.15#
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