TCMB, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu haftalık da yayımlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunun perşembe günleri saat 14.30'da haftalık olarak da yayımlanmaya başlanacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunun perşembe günleri saat 14.30'da haftalık olarak da yayımlanmaya başlanacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın internet sitesinde "İstatistikler/Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" sayfasında aylık olarak yayımlanan "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" tablosu, kamuoyuna daha güncel veri sağlanması amacıyla, yarından itibaren aylık frekansa ek olarak perşembe günleri saat 14.30'da haftalık olarak da yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu