TCMB: Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyona etkisi olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı kaydedildi.

06.08.2019 15:09
TCMB: Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyona etkisi olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı kaydedildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et