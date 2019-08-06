TCMB: Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyona etkisi olacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı kaydedildi.
06.08.2019 15:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com