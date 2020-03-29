SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› TCMB: Türkiye, salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak - Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Koronavirüs, TCMB, Ekonomi

TCMB: Türkiye, salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacağını belirterek, "Dengelenme sürecinde elde...

29.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:16
TCMB: Türkiye, salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacağını belirterek, "Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi." dedi.

Özbaş, salgının yayılma hızının düşmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceklerini bildirdi.

Oğuzhan Özbaş, AA muhabirine, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Merkez Bankası olarak koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisinin büyümesini ne kadar etkileyeceğini öngörüyorsunuz?" sorusu üzerine Özbaş, öncelikle kalplerinin ve dualarının salgın dolayısıyla virüse karşı mücadele eden çalışanların, hastaların ve maalesef hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarla olduğunu ifade etti.

Özbaş, Merkez Bankası olarak, salgının yayılımını sınırlamayı amaçlayan ve temelde geçici olması beklenen tedbirler sonucunda ortaya çıkan menfi ekonomik etkileri en aza indirmeye yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Açıklanan mali tedbirlerle beraber izlenen genel yaklaşımın ilk başta istihdamı ve ticari işletmeleri korumaya, dolayısıyla finansal istikrarı güçlü tutmaya yönelik olduğunu vurgulayan Özbaş, "Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi. Salgının yurt içi iktisadi faaliyet üzerindeki etkilerine baktığımızda mart ayı ile birlikte öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve bağlantılı sektörlerin etkilenmeye başladığını görüyoruz. Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz." diye konuştu.

"Bu sürecin geçici olduğunu unutmamalıyız"

Oğuzhan Özbaş, salgının süresi ve olası etkilerin büyüklüğüne ilişkin geniş bir veri seti kullanarak etkileri sağlıklı bir şekilde ölçmeye çalıştıklarını söyledi.

Yüksek frekanslı veriler incelendiğinde mart ayının ilk yarısında kartla yapılan harcamalar içerisinde süpermarket harcamalarının belirgin bir şekilde artarken, hava yoluyla ulaşım harcamalarında düşüş görüldüğünü belirten Özbaş, seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadıklarını vurguladı.

Özbaş, ancak dış ticaret tarafında, sınır kapılarındaki kısıtlamalarla beraber ihracat ve ithalat üzerinde etkiler görmeye başladıklarını söyledi.

Günlük verilere göre mart ayı ihracat ve ithalatında Avrupa ve komşu ülkeler geneline yayılan bir zayıflama görüldüğünü ifade eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak. Bu sürecin geçici olduğunu unutmamalıyız. Salgının yayılma hızının düşmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Yapılan bazı kötümser tahminlerin aksine bizim tahminlerimiz büyüme rakamlarında dramatik bir düşüşe işaret etmiyor. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır."

"Yılın genelinde cari dengenin nispeten ılımlı seyredeceğini öngörüyoruz"

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş, "Koronavirüs salgınının, ihracat ve ulaşım kanalıyla turizmi yavaşlatacağını düşünerek gelecek aylarda cari dengede nasıl bir seyir bekliyorsunuz?" sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ocak-şubat döneminde ihracatta süregelen istikrarlı artışa rağmen yurt içi talepteki toparlanmaya bağlı olarak ithalat kaynaklı bir miktar bozulma görülüyor. Mart ayında ise ihracat ve turizm gelirlerinde belirgin bir yavaşlama yaşanması kaçınılmaz gözüküyor. Ancak küresel iktisadi faaliyette gözlenen sert yavaşlama, başta ham petrol olmak üzere emtia fiyatlarının keskin bir şekilde gerilemesine yol açtı. Bu gelişmeleri göz önüne alarak yılın genelinde cari dengenin nispeten ılımlı seyredeceğini öngörüyoruz."

"Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var"

Oğuzhan Özbaş, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanan tedbir paketine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgına bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin sınırlandırılması için finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işlemeye devam etmesi büyük önem taşıyor. Aldığımız kararlar, bankacılık sektörünün ve reel sektörün likiditeye uygun koşullarla erişimini sağlamayı hedefliyor. Son PPK toplantımızda, faiz indirimi ile birlikte kapsamlı bir tedbir setini uygulamaya koyduk. Tedbirlerimiz temel olarak üç amaca yönelik adımları içeriyor. Bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılması, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanınması ve reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesi... Bunun geçici bir durum olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu süreçte Merkez Bankası olarak hızlı karar alma ve alınan kararları etkili bir şekilde uygulama imkanına sahibiz. Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Ekonomi
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
İki büyük giyim markası online satışları da durdurdu Ekonomi
İki büyük giyim markası online satışları da durdurdu
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Ekonomi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Engelli ve evde bakım raporlarının süresi uzatıldı Ekonomi
Engelli ve evde bakım raporlarının süresi uzatıldı
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Ekonomi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat...
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Murat Boz Dilek Yaman Didem Soydan
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Akif Üstündağ
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: TCMB: Türkiye, salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 18:44:26. #1.15#
title