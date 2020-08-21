TCMB, Türkiye'nin ulusal karekod standartlarını oluşturdu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturduğunu bildirdi.

TCMB'den yapılan Türkiye Karekod İlke ve Kuralları hakkındaki basın duyurusunda bankanın, ülkenin ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış

yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını

oluşturduğu belirtildi.

"TR Karekod" olarak isimlendirilen ulusal karekod ilke ve kuralları ile ülkede perakende

ödemelerde karekod kullanımının artmasının, ödemelerin daha kolay, verimli ve güvenli bir şekilde

başlatılmasının ve nihayetinde daha az nakit kullanımı hedefinin desteklenmesinin amaçlandığı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, ödemeler ekosistemi içerisinde yer alan aktörler arasında ortak bir dil kullanarak

birlikte çalışabilirliği sağlamak, yenilikçi girişimleri desteklemek ve ödemelerde karekod

kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sunmak amaçlarıyla ödemeler alanı için standart bir

karekod yapısı ve kurallar oluşturulmuştur.

Yapılan çalışmanın, 2020 yılı içerisinde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile

birlikte önemi giderek artan ödemelerde temasın azaltılması ve elektronik ödeme yöntemlerinin

benimsenmesi hususlarını da destekleyeceği öngörülmektedir.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan 'Ödeme Hizmetlerinde TR Karekod'un

Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik' ile eki 'TR Karekod İlke ve Kuralları' dokümanları 21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir."

Kaynak: AA