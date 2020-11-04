TCMB-TÜFE bazlı REK Ekim'de 60.66 en düşük düzeye indi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

TCMB-TÜFE bazlı REK Ekim'de 60.66 en düşük düzeye indi

04.11.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:26
TCMB-TÜFE bazlı REK Ekim'de 60.66 en düşük düzeye indi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin, ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ekim ayında 60.66 ile en düşük düzeye indi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin, ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ekim ayında 60.66 ile en düşük düzeye indi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK, Eylül 2018'de 62.51 ile ve bu yılın Ağustos ayında 62.31 önceki tarihi düşük düzeylerine gerilemişti.

Yurt içi üretici fiyatları endeksi (Y-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de, Ekim'de 70.55 ile, Eylül 2018'deki 70.03'lük tarihi düşük düzeyden sonra en düşük düzeye geriledi.TCMB tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri, Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Grafik)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türk Lirası rekor düşük seviyesinde
Türk Lirası rekor düşük seviyesinde
Başkan Bahar ' Bilançolar düşük faizli ve uzun vadeye yayılmış KGF kredileri ile desteklenmeli'
Başkan Bahar " Bilançolar düşük faizli ve uzun vadeye yayılmış KGF kredileri ile desteklenmeli"
TCMB-Üretici fiyatları artışında döviz ve emtia belirleyici oldu
TCMB-Üretici fiyatları artışında döviz ve emtia belirleyici oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irmak Ünal Yıldız Tilbe Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB-TÜFE bazlı REK Ekim'de 60.66 en düşük düzeye indi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 16:55:18. #1.14#
title