TCMB-TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 65.71'e geriledi
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TCMB-TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 65.71'e geriledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TCMB-TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 65.71'e geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Mart ayında 65.71 düzeyine geriledi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Mart ayında 65.71 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, REK geçen Kasım ayında 60.52 ile "tarihi düşük düzey"ine düştükten sonra, liradaki toparlanmaya bağlı olarak, Aralık'ta 62.22'ye, Ocak'ta 65.97'ye ve Şubat'ta da 69.45'e yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, gelişen  piyasalara doğrudan yabancı portföy girişi Mart ayında 2020 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.Kuruluşun hesaplamasına göre, Mart ayında gelişen piyasalara  yabancı portföy girişi 10.1 milyar dolara indi. Şubat ayında ise revize rakam 23.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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