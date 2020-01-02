TCMB, temerrüt faiz oranını yüzde 15 olarak belirledi

02.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını da 260 lira olarak belirledi.