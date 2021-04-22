TCMB-Tedarikte aksamalar kaynaklı enflasyonist etkiler sürüyor
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TCMB-Tedarikte aksamalar kaynaklı enflasyonist etkiler sürüyor

TCMB-Tedarikte aksamalar kaynaklı enflasyonist etkiler sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası (TCMB), döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle Mart ayında üretici fiyatlarında genele yayılan güçlü bir artış görüldüğüne işaret ederek, "Emtia fiyatlarında son dönemde bir miktar yavaşlama gözlenmektedir.

Merkez Bankası (TCMB), döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle Mart ayında üretici fiyatlarında genele yayılan güçlü bir artış görüldüğüne işaret ederek, "Emtia fiyatlarında son dönemde bir miktar yavaşlama gözlenmektedir. Bununla birlikte tedarik zincirlerindeki aksaklıklardan kaynaklanan enflasyonist etkiler sürmektedir" uyarısı yaptı.

TCMB'nin, Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bıraktığı Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonominin, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam ettiği belirtildi.

Özetlerde, bu iyileşme sürecinde, özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenmenin belirleyici olduğunun altını çizildi ve "bu dönemde, emtia fiyatlarındaki "artış eğiliminin hız kestiğine"  dikkat çekildi.Gelişmekte olan ülkelerin portföy piyasalarına girişlerin, bir önceki Kurul toplantısından sonraki dönemde, borçlanma senedi piyasalarında artarak devam ederken, hisse senedi piyasalarında daha ılımlı geliştiği belirtildi ve "Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına yönelik riskleri canlı tutmaktadır" denildi.Ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen, bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğiliminin görüldüğü vurgulanan özetlerde, "Talep ve maliyet yönlü enflasyonist etkilerin devam ettiği değerlendirmesinde bulunan Kurul, Ocak Enflasyon Raporu'nda paylaşılan yıl sonu tahmin hedefi üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirmesini korumuştur" denildi ve şöyle devam edildi: "Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen, iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. Sanayi üretimi Ocak-Şubat ayları ortalaması itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.3 artmış ve salgının bu dönemdeki kısıtlayıcı etkilerine rağmen güçlü bir artış kaydederek uzun dönem eğiliminin üzerinde seyretmeye devam etmiştir. "İmalat sanayi faaliyetindeki kuvvetli ivme, ara malları ve dayanıklı tüketim mallarında daha belirgin olmak üzere, sektörler itibarıyla geniş bir yayılım sergilemiştir. "Öte yandan, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir."Şubat ayında tarım dışı istihdam yatay seyretmiş ve katılım oranındaki artışla toplam ve tarım dışı işsizlik oranları 0.7 puan yükselerek sırasıyla yüzde 13.4 ve yüzde 15.3 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde hizmet ve inşaat istihdamı artarken, sanayi istihdamı gerilemiştir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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