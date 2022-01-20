TCMB: "TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir." - Haberler Ekonomi
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TCMB: "TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir."

TCMB:
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

TCMB: "TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

Tcmb : " Tcmb'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir."

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Türk, TCMB, Ekonomi, Haber

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