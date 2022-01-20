TCMB: "TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TCMB: "TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.
Tcmb : " Tcmb'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri