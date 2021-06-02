TCMB Takasbank'a VDP'de nakit takas yönetimi izni verdi
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TCMB Takasbank'a VDP'de nakit takas yönetimi izni verdi

TCMB Takasbank'a VDP'de nakit takas yönetimi izni verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na (Takasbank) Vadeli Doğalgaz Piyasası'nda (VDP) gerçekleşecek işlemlerde nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti faaliyeti izni verdi.

Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na (Takasbank) Vadeli Doğalgaz Piyasası'nda (VDP) gerçekleşecek işlemlerde nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti faaliyeti izni verdi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB kararında şöyle denildi:

"İstanbul Takas ve Saklama Bankası'nın (Takasbank), Vadeli Doğalgaz Piyasası'nda (VDP) gerçekleşecek işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi vermesinin Takasbank'ın gerçekleştireceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12 Haziran 2015 tarih ve 10158/19757 sayılı karar ile Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanun ile 28 Haziran 2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin faaliyetleri hakkında yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca karar verilmiştir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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