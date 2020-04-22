TCMB swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı TL Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı TL Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'u ile sınırlandırılmıştır" denildi.

Daha önce ilgili sınır yüzde 20 olarak uygulanıyordu.

Kaynak: AA