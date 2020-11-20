TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

20.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:16
TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde, Türk lirası için uygulanan faiz oranı yüzde 15'e yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde, Türk lirası için uygulanan faiz oranı yüzde 15'e yükseltildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde Türk lirası için uygulanan faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15'e çıkarıldı.

Mevcut durumda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası'nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştiriyor. Enflasyon Raporu toplantısında TCMB tarafından tüm swap imkanları çerçevesinde sağlanan fonlama tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğu ifade edilmişti.

Analistler, TCMB'nin dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında alınan kararlar sonrası beklendiği üzere swap işlemlerinde Türk lirasına uygulanan faizi de politika faizi ile eşitlediğini ifade etti.

TCMB, dün politika faizini yüzde 15'e çıkartırken, karar metninde "Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

İlgili Haberler

Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti
Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti
Erdoğan'ın 'Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz' sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti
Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti
Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor
Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şafak Sezer Fatih Artman Demet Akalın Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Faiz Kaza Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 11:25:19. #1.14#
title